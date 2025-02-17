Экс-партнер Роналду выразил уверенность в том, что он забьет 1000 голов в официальных матчах

Бывший одноклубник Криштиану Роналду Каземиро поделился мыслями о шансах португальца забить 1000 голов в официальных матчах.

По словам бразильца, он уверен, что форварду это по силам.

«Говорят, что Пеле достиг отметки в 1000 голов, но Криштиану, наверное, забьет 1000 голов в официальных матчах. Это одно из испытаний, которые мотивируют его».

Также полузащитник поставил в один ряд с Месси и Роналду Неймара, призвав наслаждаться игрой всех троих.

«Мы должны продолжать наслаждаться игрой Криштиану. И игрой Месси и Неймара. Они находятся в другом, более совершенном мире. Пока они не завершат карьеру, мы должны продолжать наслаждаться их игрой.

Я много раз играл против Месси и сам не смог бы остановить его. Мне приходилось прибегать к помощи Модрича, Крооса или Рамоса. Он неудержим, как и Криштиану», - сказал Каземиро.



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