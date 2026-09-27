Нидерланды под руководством Хави одержали первую победу

В воскресенье, 27 сентября, сборные Сербии и Нидерландов встречались во втором туре Лиги наций.

Нидерланды, как и против Германии, сразу взяли игру под контроль и начали осаду штрафной соперника.

Хотя и сербы не оставали, проведя несколько отличных атак, но счет открыли все же гости. Терзич сфолил в штрафной, и Мердинк уверенно открыл счет с пенальти.

Сербии удалось отыграться только со стартом. Йович идеально распорядился мячем, отправив того в сетку ворот. Нидерланды надавили еще сильнее и все же вырвали победу на 69-й минуте благодаря дублю Мердинка.

Статистика матча Сербия - Нидерланды 2-го тура Лиги наций

Сербия - Нидерланды 1:2

Голы: Йович, 46 - Мердинк (пенальти), 30, 69

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 2.75

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 11 - 25

Удары в створ: 6 - 8

Угловые: 3 - 4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!