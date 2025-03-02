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Футбол

Роналду не сыграет в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

Португалец не попал в заявку на игру против Эстигляля.
Сегодня, 19:41
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Ан-Наср поедет в гости к иранскому Эстиглялю.

В этом поединке Ан-Наср будет играть без Криштиану Роналду, который не попал в заявку на матч. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Официальная причина непопадания 39-летнего португальца в список доступных для поединка игроков остается неизвестной.

Матч Ан-Наср - Эстигляль состоится завтра, 3 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Криштиану Роналду

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