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Топурия добровольно освободит пояс UFC

Испанский боец ​​грузинского происхождения откажется от чемпионского пояса в полулегком весе.
Сегодня, 11:46
Илия Топурия / Getty Images
Илия Топурия / Getty Images

28-летний Илия Топурия запланировал сменить дивизион. Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал переход бойца смешанных искусств в легкий вес, сообщает Sports Illustrated.

"Топурия чувствовал, что сделал все возможное в этом дивизионе и оставил свое наследие. Его тело больше не может вкладываться в этот вес.

Так что Топурия перейдет в легкий вес и освободит титул в полулегком. Титул станет вакантным, как только нанесут первый удар в бою Волкановски против Лопеса. Затем мы объявим, каким будет следующий бой Топурии", – заявил функционер.

Грузин с испанским паспортом выступал в полулегком дивизионе с 2015 года. Титул он завоевал в феврале прошлого года, одолев того же Волкановски. Топурия остается непобежденным в MMA с рекордом 16-0.

Кстати, ранее чемпион UFC Перейра собрался драться с украинцем Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дэйна Уайт Илия Топурия

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