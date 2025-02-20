Топурия добровольно освободит пояс UFC

28-летний Илия Топурия запланировал сменить дивизион. Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал переход бойца смешанных искусств в легкий вес, сообщает Sports Illustrated.

"Топурия чувствовал, что сделал все возможное в этом дивизионе и оставил свое наследие. Его тело больше не может вкладываться в этот вес.

Так что Топурия перейдет в легкий вес и освободит титул в полулегком. Титул станет вакантным, как только нанесут первый удар в бою Волкановски против Лопеса. Затем мы объявим, каким будет следующий бой Топурии", – заявил функционер.

Грузин с испанским паспортом выступал в полулегком дивизионе с 2015 года. Титул он завоевал в феврале прошлого года, одолев того же Волкановски. Топурия остается непобежденным в MMA с рекордом 16-0.

Кстати, ранее чемпион UFC Перейра собрался драться с украинцем Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!