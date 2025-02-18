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"Думаю, это произойдет": чемпион UFC подтвердил намерения провести бой с Усиком

Алекс Перейра раскрыл свои амбиции.
Сегодня, 14:55
Алекс Перейра / Getty Images
Алекс Перейра / Getty Images

Обладатель пояса UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (12-2) заявил, что хотел бы провести поединок с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Бразильский боец считает, что сторонам удастся прийти к соглашению.

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"Я очень хотел провести боксерский бой, и меня спросили, с кем бы я хотел драться. Я чемпион, значит, бой должен быть с чемпионом, а Усик – чемпион. И теперь он дал интервью и упомянул мое имя. Так что это то, чего хочу я, и чего хочет он.

Обе организации – UFC и Riyadh Season – сотрудничают, так что я думаю, что сейчас это реально. Поэтому, думаю, теперь это произойдет. Я верю, что этот бой может состояться", – сказал Перейра на YouTube-канале Mark Bouris.

Ранее Тимоти Брэдли назвал лидера pound-for-pound - это не Усик.

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