Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC - определен соперник

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о вероятном бое чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры (12-2).

По словам эксперта, он не хотел бы видеть спортсменов в боксерском ринге. Фроч считает, что было бы интересно увидеть Усика и Перейру в октагоне.

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"Усик имел дело с лучшими в мире, поэтому Усик против Перейры в боксерском поединке, исходя из того, что я видел от Алекса, - это мисматч. Перейра - абсолютная машина. У меня нет ничего, кроме похвалы для него за его дисциплину. Блестящий боец. Как я уже сказал, одно из самых больших имен сейчас в UFC.

Александр Усик против Перейры на боксерском ринге? Для меня это мисматч, это не то, что я хотел бы видеть. Я, наверное, хотел бы увидеть это в октагоне, если честно. Насколько хорошо один из лучших в мире бокса может выступить против кого-то вроде Алекса Перейры, который является лучшим бойцом UFC?

Ответ на этот вопрос, вероятно, был бы не очень хорошим. Алекс Перейра, вероятно, абсолютно уничтожил бы его", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Напомним, что Перейра выражал желание провести бой с Усиком, а украинец допустил такой вариант.

Ранее Усик назвал страну, в которой ему больше всего нравится проводить бои.

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