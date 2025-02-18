Тимоти Брэдли назвал лидера pound-for-pound - это не Усик
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением относительно лидера рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
По словам аналитика, список возглавляет обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.
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"Кроуфорд - лидер pound-for-pound. Он лучший боец в мире на данный момент, если судить по наградам.
То, что сделал Александр Усик за последние несколько лет, было феноменальным. Вы не можете отказать ему в первом месте, но Кроуфорд делал то же самое на протяжении многих лет. Он более десяти лет в рейтинге pound-for-pound", - приводит слова Брэдли Seconds Out.
Ранее Усик назвал страну, в которой ему больше всего нравится проводить бои.
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