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Тимоти Брэдли назвал лидера pound-for-pound - это не Усик

Эксперт призвал выбрать постоянство.
Сегодня, 09:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением относительно лидера рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

По словам аналитика, список возглавляет обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.

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"Кроуфорд - лидер pound-for-pound. Он лучший боец в мире на данный момент, если судить по наградам.

То, что сделал Александр Усик за последние несколько лет, было феноменальным. Вы не можете отказать ему в первом месте, но Кроуфорд делал то же самое на протяжении многих лет. Он более десяти лет в рейтинге pound-for-pound", - приводит слова Брэдли Seconds Out.

Ранее Усик назвал страну, в которой ему больше всего нравится проводить бои.

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