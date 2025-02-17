Кроуфорд назвал боксеров, которые победят Джервонту Дэвиса

Теренс выделил двух непобежденных бойцов - один из них побеждал украинца.

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) высказался по поводу чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО).

По словам американца, Дэвис проиграет Шакуру Стивенсону (22-0, 10 КО) и Кишону Дэвису (13-0, 9 КО).

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"Джервонта понимает, что происходит. Он понимает, что произойдет, когда он будет драться против Шакура или Кейшона. Он хочет драться с теми, о которых весь мир знает, что они не способны дать ему бой.

Такие парни не готовы морально. У них есть там-тут немного навыков, но у них нет психологической готовности держаться весь поединок. Эти два парня будут теми, кто нанесет Джервонте первое поражение", - приводит слова Кроуфорда FightHype.com.

Следующий бой Джервонта проведет 1 марта против Ламонта Роуча.

Шакур выйдет в ринг 22 февраля против Флойда Скофилда. Кишон 14 февраля стал чемпионом WBO, победив украинца Дениса Беринчика.

Ранее Бриедис назвал причину поражения Беринчика от Дэвиса.

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