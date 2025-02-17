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Бриедис назвал причину поражения Беринчика от Дэвиса

Майрис не стал критиковать украинца, а отметил его работу в титульном боем.
Сегодня, 17:50
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис поделился мнением по поводу поражения Дениса Беринчика в бою против Кишона Дэвиса.

По словам латвийца, опытный украинский боксер не смог справиться с давлением от американца.

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"Я не знаю, что можно было противопоставить Дэвису, что мог показать Беринчик. Он стойки менял, сближался и разрывал дистанцию. Но он был в полтора раза медленнее. Из Дэвиса энергия прямо перла.

После третьего раунда у Беринчика лицо было, будто он 12 раундов отбоксировал. Эти удары Дэвиса были быстрыми, резкими. Беринчик думал сближаться, но Дэвис работал и с ближней, и с дальней дистанции. 

Я даже не знаю, что Беринчик мог дать ему, кроме молодости. Если бы Беринчик был помоложе, порезче, побыстрее… Беринчику 36 лет, а там парню 25 - это Земля и Луна, очень большое возрастное расстояние. Конечно, это сказывается", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Беринчик проиграл Дэвису нокаутом в четвертом раунде в главном событии вечера бокса в Нью-Йорке.

Ранее Беринчик прокомментировал поражение Дэвису.

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