Тренер Беринчика назвал причину поражения в титульном бою

Станислав Григорук, тренер украинского боксера Дениса Беринчика (19-1, 9 КО), высказался о поражении своего подопечного от Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

По словам наставника, у украинца была травма, из-за чего он не смог показать все свои способности.

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"У Дениса была травма – разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком.

Травма не дала ему сделать все, на что он способен в ринге. Думаю, это еще и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге.

Важно отметить, что бой был проведен в сложных условиях, и не только травма повлияла на исход поединка. Вы видели, что делалось за кулисами боя, что Кишон и его команда делали. Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом, разрыв губы стал одним из факторов, что повлияло на результат, но, пожалуй, не единственным", - приводит слова тренера LB.

Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения.

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