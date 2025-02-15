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Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения

Олимпийские чемпионы показали архивные фото с боксером.
Сегодня, 16:10
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images

Украинский боксер Денис Беринчик потерял свой чемпионский пояс WBO в легком весе, проиграв Кишону Дэвису.

Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отреагировал на досрочное поражение соотечественника.

"Навсегда наш чемп", - написал Жан.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев также поддержал Беринчика.

"Братик, ты все равно чемпион", - отметил Верняев.

Ранее Кроуфорд высказался о победе Дэвиса над Беринчиком.

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