Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения
Олимпийские чемпионы показали архивные фото с боксером.
Украинский боксер Денис Беринчик потерял свой чемпионский пояс WBO в легком весе, проиграв Кишону Дэвису.
Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отреагировал на досрочное поражение соотечественника.
"Навсегда наш чемп", - написал Жан.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев также поддержал Беринчика.
"Братик, ты все равно чемпион", - отметил Верняев.
Ранее Кроуфорд высказался о победе Дэвиса над Беринчиком.
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