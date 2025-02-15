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"Все было под контролем": Кроуфорд высказался о победе Дэвиса над Беринчиком

Именитый боксер оценил выступление нового чемпиона в легком весе.
Сегодня, 14:26
Дэвис одолел Беринчика / Top Rank Boxing
Дэвис одолел Беринчика / Top Rank Boxing

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал победу нового обладателя пояса WBO в легком дивизионе Кишона Дэвиса над Денисом Беринчиком.

По словам именитого боксера, американец показал в этом бою, на что способен.

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"Кишон - прирожденный контрпанчер, он боец, настроенный на атаку. Так что вы увидели настоящего Кишона. Мы только сделали его чуть более острым.

Дэвис смотрел на меня по ходу боя, а я говорил, что это хороший удар по корпусу, продолжай бить туда. Он наносил удары по корпусу, замедляя Беринчика. Его удары были острыми. Все было под контролем", - сказал Кроуфорд в комментарии YouTube-каналу Шона Зиттеля.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.

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