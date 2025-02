Беринчик нокаутом уступил Дэвису, потеряв чемпионский титул

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) не смог успешно провести свою дебютную защиту титула, потерпев досрочное поражение в бою против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

Поединок состоялся в ночь на субботу, 15 февраля, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

В двух стартовых трехминутках Беринчик пытался действовать активно, много двигался, но особых проблем Дэвису создать не удалось.

А в третьем раунде американский боксер сделал заявку на победу. Кишон поймал соперника ударом слева по корпусу - тот опустился на канвас, а рефери отсчитал нокдаун.

В четвертом раунде Беринчик уже боксировал с разбитым носом, а Дэвису в этом отрезке удалось победно завершить противостояние. Снова удары по корпусу - и украинский боксер во второй раз оказался на настиле ринге. В это раз окончательно, на отсчете рефери он не поднялся.

AS IF THERE WAS ANY DOUBT.



🌟🏆 @KeyshawnDavis8 just showed why he was born for GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs