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Беринчик нокаутом уступил Дэвису, потеряв чемпионский титул

Американский претендент достаточно быстро разобрался с украинцем.
Сегодня, 07:35
Беринчик потерпел поражение от Дэвиса / Getty Images
Беринчик потерпел поражение от Дэвиса / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) не смог успешно провести свою дебютную защиту титула, потерпев досрочное поражение в бою против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

Поединок состоялся в ночь на субботу, 15 февраля, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

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В двух стартовых трехминутках Беринчик пытался действовать активно, много двигался, но особых проблем Дэвису создать не удалось.

Источник: Getty Images

А в третьем раунде американский боксер сделал заявку на победу. Кишон поймал соперника ударом слева по корпусу - тот опустился на канвас, а рефери отсчитал нокдаун.

Источник: Getty Images

В четвертом раунде Беринчик уже боксировал с разбитым носом, а Дэвису в этом отрезке удалось победно завершить противостояние. Снова удары по корпусу - и украинский боксер во второй раз оказался на настиле ринге. В это раз окончательно, на отсчете рефери он не поднялся.

Дэвис завоевал титул WBO в легком весе и продолжает идти без поражений, а для Беринчика этот проигрыш стал первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Беринчика оштрафуют за толчок Дэвиса на взвешивании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик Кишон Дэвис

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