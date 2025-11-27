iSport.ua
Русский Українська

Густаво Оливьери прокомментировал отказ Усика от пояса WBO

Рассказал, что это было неожиданно.
Сегодня, 11:18       Автор: Валентина Чорноштан
Густаво Оливьери / wboboxing.com
Густаво Оливьери / wboboxing.com

Президент WBO Густаво Оливьери рассказал о том, как он отреагировал на решение Александра Усика освободить чемпионский титул.

"Это было неожиданно, но Усик — бывший абсолютный чемпион в крузервейте и абсолютный чемпион в хевивейте. Его первым поясом в карьере был титул WBO. Он невероятный чемпион на ринге и за его пределами, настоящий джентльмен и посол спорта".

"Да, решение было неожиданным, но после консультации с командой он решил рассмотреть другие профессиональные возможности. И мы уважаем это решение — он заслужил это уважение. Как вы помните, Александр должен был защищать пояс против Фабио Уордли, но его команда решила действовать иначе — это очень профессиональное решение. Я желаю Александру всего наилучшего. Двери WBO всегда открыты для него и его команды. Для нас большая честь иметь такого чемпиона в нашей семье, как Александр Усик", — сказал президент Всемирной боксерской организации.

К слову, Итаума заявил, что Усик освободил пояс, чтобы не биться с ним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO

Статьи по теме

Директор команды Усика объяснил его решение отказаться от титула WBO Директор команды Усика объяснил его решение отказаться от титула WBO
"Список имен серьезный": Уордли высказался о первой защите титула "Список имен серьезный": Уордли высказался о первой защите титула
"Немного странно": Уордли отреагировал на отказ Усика от титула WBO "Немного странно": Уордли отреагировал на отказ Усика от титула WBO
Уордли лаконично отреагировал на переход к нему титула от Усика Уордли лаконично отреагировал на переход к нему титула от Усика

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK