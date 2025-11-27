Густаво Оливьери прокомментировал отказ Усика от пояса WBO

Рассказал, что это было неожиданно.

Президент WBO Густаво Оливьери рассказал о том, как он отреагировал на решение Александра Усика освободить чемпионский титул.

"Это было неожиданно, но Усик — бывший абсолютный чемпион в крузервейте и абсолютный чемпион в хевивейте. Его первым поясом в карьере был титул WBO. Он невероятный чемпион на ринге и за его пределами, настоящий джентльмен и посол спорта".

"Да, решение было неожиданным, но после консультации с командой он решил рассмотреть другие профессиональные возможности. И мы уважаем это решение — он заслужил это уважение. Как вы помните, Александр должен был защищать пояс против Фабио Уордли, но его команда решила действовать иначе — это очень профессиональное решение. Я желаю Александру всего наилучшего. Двери WBO всегда открыты для него и его команды. Для нас большая честь иметь такого чемпиона в нашей семье, как Александр Усик", — сказал президент Всемирной боксерской организации.

К слову, Итаума заявил, что Усик освободил пояс, чтобы не биться с ним.

