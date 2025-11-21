iSport.ua
"Немного странно": Уордли отреагировал на отказ Усика от титула WBO

Новый чемпион высказался о переходе к нему пояса от украинца.
21 ноября, 19:15       Автор: Игорь Мищук
Новый обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, который ему достался после отказа от пояса Александра Усика, прокомментировал решение уже бывшего абсолютного чемпиона.

По словам британского боксера, он не до конца понимает, чем руководствовался украинец.

"Не знаю, смогу ли я объяснить это. Я не знаю, что он планирует для себя: уход на пенсию, другой бой, еще какую-то альтернативу.

Очевидно, мы видим множество вариантов развития карьеры бойцов в данный момент, они меняют виды спорта или берут перерыв, а затем возвращаются.

Отказаться от титула было немного странно, потому что изначально он взял небольшой перерыв. Ему разрешили пропустить, продлили контракт на пояс, а потом отказаться от него - это кажется немного странным решением. Я не совсем понимаю, чем он руководствовался", - приводит слова Уордли Sky Sports.

Напомним, ранее Усик освободил титул WBO, а обладатель временного пояса организации Уордли был повышен до статуса полноценного чемпиона.

