Усик может потерять еще один пояс

WBC также может принудить украинца к обязательной защите.

Украинский тяжеловес Александр Усик может лишиться еще одного пояса, пишет Boxing Scene.

Напомним, что ранее боксер отказался от титула WBO, который перешел к Фабио Уордли.

А вскоре Усик может потерять также звание чемпиона WBC. Сейчас временным чемпионом является Агит Кабайел, который проведет защиту 10 января.

После этого организация санкционирует защиту пояса и для Александра Усика, отказавшись от которой, он потеряет еще один титул.

Ранее также Уордли прокомментировал переход титула к нему.

