Уордли лаконично отреагировал на переход к нему титула от Усика
Британский боксер стал полноценным чемпионом WBO в супертяжелом весе.
Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли прокомментировал переход к нему титула от экс-абсолюта дивизиона Александра Усика.
Ранее стало известно, что украинский боксер освободил пояс Всемирной боксерской организации, после чего британец был повышен до статуса полноценного чемпиона.
В сети X Вордли отреагировал на отказ Усика от титула, кратко отметив, что теперь является новым чемпионом по версии WBO.
#AndTheNew 🏆 https://t.co/5j7HYcs0jN— Fabio Wardley (@FabioWardley) November 17, 2025
Ранее промоутер Уордли оценил его повышение до статуса чемпиона после отказа Усика.
