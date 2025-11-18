Уордли лаконично отреагировал на переход к нему титула от Усика

Британский боксер стал полноценным чемпионом WBO в супертяжелом весе.

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли прокомментировал переход к нему титула от экс-абсолюта дивизиона Александра Усика.

Ранее стало известно, что украинский боксер освободил пояс Всемирной боксерской организации, после чего британец был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В сети X Вордли отреагировал на отказ Усика от титула, кратко отметив, что теперь является новым чемпионом по версии WBO.

Ранее промоутер Уордли оценил его повышение до статуса чемпиона после отказа Усика.

