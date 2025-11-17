iSport.ua
Усик потерял звание абсолютного чемпиона

Украинский боксер отказался от титула WBO.
17 ноября, 22:14       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолют супертяжелого дивизиона Александр Усик (24-0, 15 КО) потерял свой статус бесспорного чемпиона.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что украинский боксер отказался от их титула.

Читай также: Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли

WBO объявила, что получила подтверждение от команды Усика о том, что он освобождает пояс.

"WBO чтит его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием", - говорится в заявлении боксерской организации.

Усик должен был провести обязательную защиту против временного чемпиона WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), который был первым в очереди, но решил отказаться от поединка. Теперь британский боксер должен быть повышен до статуса полноценного чемпиона.

Ранее президент WBO назвал соперника Уордли в случае недоступности Усика.

