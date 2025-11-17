Усик потерял звание абсолютного чемпиона

Абсолют супертяжелого дивизиона Александр Усик (24-0, 15 КО) потерял свой статус бесспорного чемпиона.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что украинский боксер отказался от их титула.

WBO объявила, что получила подтверждение от команды Усика о том, что он освобождает пояс.

"WBO чтит его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием", - говорится в заявлении боксерской организации.

Усик должен был провести обязательную защиту против временного чемпиона WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), который был первым в очереди, но решил отказаться от поединка. Теперь британский боксер должен быть повышен до статуса полноценного чемпиона.

