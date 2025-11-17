"Невероятная история": Промоутер Уордли оценил его повышение до статуса чемпиона после отказа Усика
Фрэнк Уоррен высказался о новом звании своего подопечного.
Фрэнк Уоррен, промоутер экс-временного чемпиона WBO Фабио Уордли, прокомментировал решение Александра Усика отказаться от титула, после чего его клиент стал полноценным чемпионом.
Представитель британского боксера выразил невероятное удовлетворение таким развитием событий.
"У Британии есть новый чемпион мира в супертяжелом весе и новая звезда в этом виде спорта.
Одна из самых невероятных историй, которые я видел за свои 45 лет работы промоутером, и я не мог бы гордиться Уордли больше.
Впереди его ждут грандиозные бои в 2026 году, когда он защитит свой пояс WBO и создаст настоящее наследие в этом виде спорта", - написал Уоррен в сети X.
Ранее президент WBO отреагировал на отказ Усика от титула.
