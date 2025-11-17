iSport.ua
"Невероятная история": Промоутер Уордли оценил его повышение до статуса чемпиона после отказа Усика

Фрэнк Уоррен высказался о новом звании своего подопечного.
17 ноября, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-временного чемпиона WBO Фабио Уордли, прокомментировал решение Александра Усика отказаться от титула, после чего его клиент стал полноценным чемпионом.

Представитель британского боксера выразил невероятное удовлетворение таким развитием событий.

Читай также: Уордли объявлен новым чемпионом WBO в супертяжелом весе

"У Британии есть новый чемпион мира в супертяжелом весе и новая звезда в этом виде спорта.

Одна из самых невероятных историй, которые я видел за свои 45 лет работы промоутером, и я не мог бы гордиться Уордли больше.

Впереди его ждут грандиозные бои в 2026 году, когда он защитит свой пояс WBO и создаст настоящее наследие в этом виде спорта", - написал Уоррен в сети X.

Ранее президент WBO отреагировал на отказ Усика от титула.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Александр Усик Фрэнк Уоррен Фабио Уордли

