Уордли объявлен новым чемпионом WBO в супертяжелом весе

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) был повышен до статуса полноценного чемпиона организации.

Британцу достался титул Всемирной боксерской организации после того, как от этого пояса отказался Александр Усик, потеряв тем самым статус абсолюта дивизиона.

Об этом сообщает промоутерская компания британского боксера Queensberry Promotions.

Напомним, ранее Уордли был временным чемпионом WBA, а в конце октября этого года одолел техническим нокаутом в 11-м раунде Джозефа Паркера и отобрал у него временный титул WBO, став первым в очереди обязательным претендентом для Усика по линии этой организации.

Ранее президент WBO назвал соперника Уордли в случае недоступности Усика.

