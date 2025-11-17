"Наши двери всегда открыты": Президент WBO отреагировал на отказ Усика от титула
Президент WBO Густаво Оливьери отреагировал на решение абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика освободить их титул.
Глава боксерской организации выразил уважение украинскому боксеру, отдав должное его достижениям.
"Чемпион среди чемпионов. WBO выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику - непобедимому бесспорному чемпиону мира по версии WBO в двух весовых категориях, бойцу, заслужившему и олицетворяющему каждое право, привилегию и честь, связанные со званием суперчемпиона WBO. Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современную эпоху бокса.
Для WBO большая честь иметь такого чемпиона, как Усик, как в ринге, так и вне его. Усик олицетворяет высокое мастерство, дисциплину, честность и патриотизм. Он гордость украинского народа и настоящий мировой посол бокса.
Мы принимаем и уважаем его решение освободить титул WBO в супертяжелом весе. Это не прощание, а - как отметила его команда - уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Александра Усика и его команды.
Мы посылаем самые теплые пожелания Александру, его семье и всей его команде в будущих личных и профессиональных делах. Его место в истории WBO и глобальном наследии бокса навсегда обеспечено", - написал Оливьери.
Напомним, что Фабио Уордли, который был обязательным претендентом для Усика, объявлен новым чемпионом WBO в супертяжелом весе.
