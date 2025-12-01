"Мне это не интересно": Усик раскрыл причину отказа от титула WBO

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем решении отказаться от пояса WBO.

Украинский боксер отметил, что его не заинтересовала возможность защиты против Фабио Уордли.

"Для меня это очень важный пояс - я же его выиграл. Когда мне сказали, что я должен защитить пояс WBО, я ответил, что могу это сделать, но не сейчас. У меня были очень тяжелые полтора года с Тайсоном Фьюри - два боя, подготовка к ним. Затем победа над Даниэлем Дюбуа. Я говорил, что не против, я сделаю это, но не сейчас.

Послушайте, есть спорт и есть бизнес. Если бы выиграл Джозеф Паркер, мне это было бы интересно. Выиграл Фабио Уордли - мне это не интересно. Говорю как есть.

Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно, позже мы подеремся вместе в большом поединке. Я думаю так", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Ранее Уордли, который был повышен до статуса полноценного чемпиона, отреагировал на отказ Усика от титула WBO.

