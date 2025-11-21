"Список имен серьезный": Уордли высказался о первой защите титула

Новый обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился мыслями о первой защите пояса.

Британский боксер отметил, что пока не знает, кто может стать его соперником, но уверен, что это будет отличный поединок.

"Честно говоря, я действительно не знаю. Я даже не смотрел рейтинг WBO, чтобы узнать, кто там. Это не то, чему я уделял слишком много внимания на данный момент. Я просто не хотел испортить момент, просто хотел насладиться им, а не говорить, что дальше.

Список имен серьезный, заполненный. Можно поставить мое имя против кучи бойцов, и вы получите несколько фантастических боев. Так что, так или иначе, каким бы ни был следующий бой, он будет большим. Это будет то, на что нужно обратить внимание, что нужно посмотреть. Это будет адская драка. Но кто, когда, где - кто знает?" – сказал Уордли в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, ранее Александр Усик отказался от титула WBO, а обладатель временного пояса организации Уордли был повышен до статуса полноценного чемпиона.

