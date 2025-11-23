Директор команды Усика объяснил его решение отказаться от титула WBO

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал его решение освободить титул WBO.

По его словам, украинский боксер отказался от пояса, чтобы дать возможность посоревноваться за него молодым бойцам.

"Александр освободил пояс, чтобы дать возможность молодым бойцам побороться за него. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Фабио Уордли против Мозеса Итаумы - это будет отличный бой для обоих, и будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем", - приводит слова Лапина Proboxing-fans.com.

Напомним, Усик освободил титул WBO, а обладатель временного пояса организации Фабио Уордли был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Ранее Уордли отреагировал на отказ Усика от пояса WBO.

