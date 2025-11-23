iSport.ua
Русский Українська

Директор команды Усика объяснил его решение отказаться от титула WBO

Представитель украинского боксера назвал причину освобождения пояса.
23 ноября, 21:26       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал его решение освободить титул WBO.

По его словам, украинский боксер отказался от пояса, чтобы дать возможность посоревноваться за него молодым бойцам.

Читай также: Усик потерял звание абсолютного чемпиона

"Александр освободил пояс, чтобы дать возможность молодым бойцам побороться за него. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Фабио Уордли против Мозеса Итаумы - это будет отличный бой для обоих, и будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем", - приводит слова Лапина Proboxing-fans.com.

Напомним, Усик освободил титул WBO, а обладатель временного пояса организации Фабио Уордли был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Ранее Уордли отреагировал на отказ Усика от пояса WBO.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Александр Усик Сергей Лапин

Статьи по теме

Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй
Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика
Усик: Поздравляю Головкина с назначением на должность президента World Boxing Усик: Поздравляю Головкина с назначением на должность президента World Boxing
"Список имен серьезный": Уордли высказался о первой защите титула "Список имен серьезный": Уордли высказался о первой защите титула

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK