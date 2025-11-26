Итаума уверен, что Усик освободит титулы, чтобы не драться с ним

Британский супертяж Мозес Итаума в интервью на YouTube-канале iFL TV предположил, что чемпион WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) не захочет выйти с ним на чемпионский бой.

"Он должен быть вакантным, не так ли? Потому что Усик действительно не хотел бы сразиться со мной. Если бы я с ним сражался и победил его, это свело бы на нет многое из того, чего он уже достиг.

Олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, абсолютный чемпион в тяжелом весе - но проиграть 20-летнему? Это просто бессмысленно.

С Фабио Уордли мы тренируемся в одном зале, поэтому этого не произойдет. Это должен быть один из других вакантных титулов. Посмотрим", — сказал Мозес.

Добавим, что ранее в штабе украинского боксера объяснили решение Усика об освобождении пояса.

