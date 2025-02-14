"Лучше всех, включая Ломаченко": Промоутер расхвалил Дэвиса перед боем с Беринчиком

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о своем подопечном Кишоне Дэвисе перед его боем против обладателя титула WBO в легком весе Дениса Беринчика.

По словам функционера, он считает, что американский боксер сейчас является лучшим в дивизионе.

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"В данный момент я считаю, что Кишон лучше всех в легком весе, включая Ломаченко.

Если Ломаченко вернется, я не думаю, что он будет таким же великим, как раньше. Он никогда не был достаточно большим в легком дивизионе. Он был лучше в полулегком и втором полулегком весе. Поэтому я думаю, что Кишон уже сейчас лучше всех легковесов", - сказал Арум в комментарии YSM Sports Media.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Дэвис прекратил угрожать Беринчику быстрым нокаутом, озвучив новую цель на бой.

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