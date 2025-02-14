Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

Соперники не сдержали эмоций на заключительной встрече перед поединком.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет дебютную защиту титула в бою против американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 KO).

Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания боксеров. Украинский чемпион немного перевесил своего американского оппонента, после чего соперники устроили финальную битву взглядов.

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Психологическая дуэль была напряженной, но относительно спокойной, если не учитывать, что Дэвис снова пытался провоцировать Беринчика, торкаясь его чемпионского пояса.

После американский боксер решил выйти на первый план на подиуме, а украинец подтолкнул его. Дэвис принялся гоняться за Беринчиком и рвался ответить, но его остановили.

It’s going down in NYC tomorrow 😤



Real Time: Berinchyk vs Keyshawn Ep. 4 is now on the TR YouTube 🎥 https://t.co/7ASOmL82Pa pic.twitter.com/4SWtrhH11I — Top Rank Boxing (@trboxing) February 14, 2025

THE SHOVE.



The closest angle of that #BerinchykKeyshawn face-off 🥶 pic.twitter.com/LUuHCwW0jg — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Ранее промоутер Беринчика предостерег Дэвиса от недооценки украинца.

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