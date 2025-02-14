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Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

Соперники не сдержали эмоций на заключительной встрече перед поединком.
Сегодня, 09:44
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Top Rank Boxing
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Top Rank Boxing

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет дебютную защиту титула в бою против американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 KO).

Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания боксеров. Украинский чемпион немного перевесил своего американского оппонента, после чего соперники устроили финальную битву взглядов.

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Психологическая дуэль была напряженной, но относительно спокойной, если не учитывать, что Дэвис снова пытался провоцировать Беринчика, торкаясь его чемпионского пояса.

После американский боксер решил выйти на первый план на подиуме, а украинец подтолкнул его. Дэвис принялся гоняться за Беринчиком и рвался ответить, но его остановили.

Ранее промоутер Беринчика предостерег Дэвиса от недооценки украинца.

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Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться
Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

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