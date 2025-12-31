Карпаты объявили об отставке главного тренера

Карпаты объявили, что главный тренер Владислав Лупашко покинул команду.

Специалист работал с командой с июля 2024 года. Под его руководством клуб провел 50 матчей, в которых одержал лишь 19 побед.

В текущем сезоне Карпаты встретят Новый год на девятой строчке чемпионата, имея в своем активе 19 очков.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны согласились сотрудничество.

Ранее также сообщалось, что Эпицентр покинули два игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!