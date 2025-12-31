Два футболиста покинули Эпицентр

Футбольный клуб Эпицентр объявил о завершении сотрудничества с вратарем и полузащитником 19-летними Глебом Бушняком и Захаром Хамелюком.

Причина, по которой игроки покидают команду, неизвестна, однако оба так и не провели ни одного официального матча за клуб.

Напомним, что Глеб присоединился в августе 2023 года, а Захар - в апреле этого года.

К слову, луганская Заря подписала первого зимнего новичка.

