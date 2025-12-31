iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Два футболиста покинули Эпицентр

Голкипер и хавбек.
Сегодня, 11:32       Автор: Валентина Чорноштан
Глеб Бушняк и Захар Хамелюк / epicenter.gg
Глеб Бушняк и Захар Хамелюк / epicenter.gg

Футбольный клуб Эпицентр объявил о завершении сотрудничества с вратарем и полузащитником 19-летними Глебом Бушняком и Захаром Хамелюком.

Причина, по которой игроки покидают команду, неизвестна, однако оба так и не провели ни одного официального матча за клуб.

Напомним, что Глеб присоединился в августе 2023 года, а Захар - в апреле этого года.

К слову, луганская Заря подписала первого зимнего новичка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Епицентр

Статьи по теме

Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 3-й тур Кубка африканских наций в разгаре
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
просмотров

Последние новости

Формула 114:44
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем
Другие страны14:25
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
Формула 113:50
Берман озвучил главную карьерную цель в Формуле-1
Европа13:22
Ювентус не отпустил голкипера в середняк Серии A
НХЛ12:59
Первый номер драфта-2025 установил рекорд НХЛ
НБА12:25
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
Другие страны12:11
Лучший бомбардир ЧМ-2014 заинтересовал клубы МЛС
Европа11:49
Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде
Европа11:48
Рома нацелилась на одноклубника Малиновского
Украина11:32
Два футболиста покинули Эпицентр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK