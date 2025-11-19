iSport.ua
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо

Планируют переговоры по Супряги.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Супряга / Getty Images
Владислав Супряга / Getty Images

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга может перейти в Эпицентр на постоянной основе.

Главный тренер клуба из Каменца-Подольского Сергей Нагорняк доволен работой форварда и сообщил руководству о желании оставить игрока в составе "черно-фиолетовых".

Отмечается, что команда планирует начать переговоры со "столичным" клубом о выкупе контракта в ближайшее время.

Добавим, что за этот сезон за Эпицентр Супряга провёл 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2027 года, а аренда с Эпицентром - до конца этого сезона.

