Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга может перейти в Эпицентр на постоянной основе.

Главный тренер клуба из Каменца-Подольского Сергей Нагорняк доволен работой форварда и сообщил руководству о желании оставить игрока в составе "черно-фиолетовых".

Отмечается, что команда планирует начать переговоры со "столичным" клубом о выкупе контракта в ближайшее время.

Добавим, что за этот сезон за Эпицентр Супряга провёл 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2027 года, а аренда с Эпицентром - до конца этого сезона.

