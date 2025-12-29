iSport.ua
Футбол

Заря подписала первого зимнего новичка

Середняк нашел "нового Герреро".
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
Рейнальдиньо Верлей / Panama America
Рейнальдиньо Верлей / Panama America

Луганская Заря оформила первый трансфер зимы. Ряды команды Виктора Скрипника пополнил нападающий Рейнальдиньо Верлей, сообщает официальный сайт клуба.

Коллектив УПЛ арендовал форварда у панамского Альянсы. У Зари будет опция выкупа Верлея. Арендное соглашение по центрфорварду рассчитано на полгода.

В рядах Альянсы Верлей провел 118 матчей во всех турнирах, в которых оформил 18 голов и 9 ассистов. В сезоне 2021/22 он с командой выиграл Апертуру чемпионата Панамы.

Тем временем экс-хавбек сборной Украины Сергей Рыбалка присоединился к любительскому Лопатину из Львовской области.

