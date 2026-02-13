Атлетико легко разгромил Барселону в Кубке Испании

У "матрацников" теперь есть солидное преимущество.

В четверг, 12 февраля Атлетико и Барселона провели первый полуфинальный поединок Кубка Испании.

Матч начался для каталонцев кошмарно, уже на 6-й минуте Эрик Гарсия отпасовал назад, но кипер не смог принять мяч и пропустил того в ворота. А меньше, чем через 10 минут Гризманн удвоил преимущество мадридской команды.

Барселона ответила ударом Фермина в перекладину, но Атлетико продолжал активно атаковать, и на 30-й минуте Лукман забил третий мяч. А под занавес тайма Альварес довел счет до разгромного.

Второй тайм оказался менее богат на моменты. Обе команды боролись на каждом клочке поле, что в итоге вылилось в красную карточку Эрика Гарсии и потасовку на поле.

Перед ответным матчем Атлетико создал себе существенный гандикап.

Атлетико - Барселона 4:0

Голы: Гарсия (автогол), 6, Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!