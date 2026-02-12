iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брентфорд Ярмолюка отобрал очки у Арсенала

Команда Кита Эндрюса могла даже вырывать победу.
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
Брентфорд - Арсенал / Getty Images
Брентфорд - Арсенал / Getty Images

В четверг, 12 февраля, Брентфорд принимал дома Арсенал в рамках 26-го тура АПЛ. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Хозяева не собирались просто отсиживаться в обороне против лидера чемпионата и пытались навязать свою игру. Уже на 22-й минуте Тьяго мог открывать счет, но Райя справился с ударом.

"Канониры" же за весь тайм лишь один раз сумели ударить в сторону ворот соперника, но без хоть какой-то опасности.

Во втором тайме план Брентфорда продолжал работать, но на 61-й минуте защита пропустила прострел Инкапье и также пропустила Мадуеке, который его и завершил голом. Брентфорд ответил сразу же, но снова Райя парировал удар.

А вот на 71-й минуте испанец уже ничего не смог сделать с ударом Льюиса-Поттера, который сравнял счет и лишил Арсенал важных очков.

Брентфорд - Арсенал 1:1
Голы: Льюис-Поттер, 71 - Мадуеке, 61


 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Арсенал Лондон

Статьи по теме

Немецкий полузащитник Арсенала пропустит ближайшие матчи Немецкий полузащитник Арсенала пропустит ближайшие матчи
Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа00:06
Атлетико легко разгромил Барселону в Кубке Испании
Вчера, 23:57
Европа23:57
Брентфорд Ярмолюка отобрал очки у Арсенала
Киберспорт23:35
NaVi узнали возможного соперника в плей-офф BLAST Slam VI и группу на DreamLeague
Европа23:12
ФИФА запретила испанскому клубу регистрировать новичков
Европа22:33
Бывшая звезда сборной Англии перебрался в чемпионат Нидерландов
Европа21:37
Ноттингем может возглавить бывшей тренер другого неудачника АПЛ
Формула 121:07
Ферстаппен раскритиковал новые болиды
Олимпийские игры20:40
Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете
Биатлон20:02
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
Лига наций19:55
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK