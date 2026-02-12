Брентфорд Ярмолюка отобрал очки у Арсенала

В четверг, 12 февраля, Брентфорд принимал дома Арсенал в рамках 26-го тура АПЛ. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Хозяева не собирались просто отсиживаться в обороне против лидера чемпионата и пытались навязать свою игру. Уже на 22-й минуте Тьяго мог открывать счет, но Райя справился с ударом.

"Канониры" же за весь тайм лишь один раз сумели ударить в сторону ворот соперника, но без хоть какой-то опасности.

Во втором тайме план Брентфорда продолжал работать, но на 61-й минуте защита пропустила прострел Инкапье и также пропустила Мадуеке, который его и завершил голом. Брентфорд ответил сразу же, но снова Райя парировал удар.

А вот на 71-й минуте испанец уже ничего не смог сделать с ударом Льюиса-Поттера, который сравнял счет и лишил Арсенал важных очков.

Брентфорд - Арсенал 1:1

Голы: Льюис-Поттер, 71 - Мадуеке, 61





