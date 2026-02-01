iSport.ua
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу

"Пчелы" оформили сенсацию.
Сегодня, 18:08       Автор: Антон Федорцив
Астон Вилла – Брентфорд / Getty Images
Астон Вилла – Брентфорд / Getty Images

В первой половине подопечные Унаи Эмери выглядели острее. Казалось, дела гостей стали совсем плохи на 42-й минуте. Шаде специально ударил ногой Кэша и получил прямую красную от арбитра.

Тем не менее, вдесятером Брентфорд повел в счете. К тому же, еще до перерыва. Героем "пчел" стал Уаттара. Фланговый нападающий прорвался в штрафную и неудачно прострелил на партнера, но подхватил мяч и отправил в дальний угол.

Вилла забила на старте второй половины. Однако после вмешательства VAR гол Абрахама был отменен. В дальнейшем бирмингемцы фактически оккупировали чужую половину (86 % владения), но хотя бы отыграться так и не сумели.

Украинец Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 60-й минуте. За отведенное время хавбек выполнил 6 передач с точностью 63 % и всего 14 раз коснулся мяча.

Неожиданное поражение оставит Астон Виллу третьей в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе "вилланов" – 46 очков. В свою очередь Брентфорд набрал 36 пунктов и поднялся на 7-е место.

Статистика матча Астон Вилла – Брентфорд 24-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1
Гол: Уаттара, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 1.98 - 0.54
Владение мячом: 72 % - 28 %
Удары: 27 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 12 - 1
Фолы: 8 - 8

