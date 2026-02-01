Манчестер Юнайтед чуть было не упустил победу над Фулхэмом

Экс-игрок Шахтера имел все шансы спасти свою команду.

В воскресенье, 1 февраля, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Фулхэм.

Команды довольно активно обменивались моментами с самого старта матча, но хозяева выглядели намного увереннее.

Свет открыл Каземиро, который перепрыгнул всех защитников после подачи штрафного. С этим счётом первый тайм и завершился.

Вторая половина матча началась точно так же, пока Кунья пушечным ударом в ближний угол не удвоил преимущество манкунианцев.

После этого Фулхэм пошел в ва-банк, заставляя Ламменса все чаще вступать в игру. Но ошибся в итоге Магуайр, который привез пенальт в свои ворота.

Хименес с 11-ти метров вернул Фулхэм в игру, а в компенсированное время Кевин подарил надежду красивым ударом в дальний угол.

Однако последнее слово осталось за Манчестер Юнайтед. Манкунианцы провели быструю атаку, которая завершилась голом Шешко, который и стал победным.

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:2

Голы: Каземиро, 19, Кунья, 56, Шешко, 90+4 - Хименес (пенальти), 86, Кевин, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!