iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед чуть было не упустил победу над Фулхэмом

Экс-игрок Шахтера имел все шансы спасти свою команду.
Сегодня, 18:07       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 1 февраля, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Фулхэм.

Команды довольно активно обменивались моментами с самого старта матча, но хозяева выглядели намного увереннее.

Свет открыл Каземиро, который перепрыгнул всех защитников после подачи штрафного. С этим счётом первый тайм и завершился.

Вторая половина матча началась точно так же, пока Кунья пушечным ударом в ближний угол не удвоил преимущество манкунианцев.

После этого Фулхэм пошел в ва-банк, заставляя Ламменса все чаще вступать в игру. Но ошибся в итоге Магуайр, который привез пенальт в свои ворота.

Хименес с 11-ти метров вернул Фулхэм в игру, а в компенсированное время Кевин подарил надежду красивым ударом в дальний угол.

Однако последнее слово осталось за Манчестер Юнайтед. Манкунианцы провели быструю атаку, которая завершилась голом Шешко, который и стал победным.

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:2
Голы: Каземиро, 19, Кунья, 56, Шешко, 90+4 - Хименес (пенальти), 86, Кевин, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Сити отпустил нападающего в Фулхэм Манчестер Сити отпустил нападающего в Фулхэм
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера
Манчестер Юнайтед потерял на длительный срок основного защитника Манчестер Юнайтед потерял на длительный срок основного защитника
Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа18:42
Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу
Теннис18:29
Алькарас побил рекорд Надаля
Европа18:08
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
Европа18:07
Манчестер Юнайтед чуть было не упустил победу над Фулхэмом
Европа17:26
Ювентус возобновил интерес к экс-лидеру Интера
Европа17:09
Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано
Формула 116:00
Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин
Европа15:33
Звезда Реала покинул поле в слезах
Европа15:10
Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб
Биатлон14:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK