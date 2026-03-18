iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины

Наставник национальной команды вызвал защитника Полесья.
Сегодня, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Эдуард Сарапий / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел вынужденную замену в заявке команды на плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вместо травмированного центрбека Сток Сити Максима Таловерова в национальную команду был вызван защитник Полесья Эдуард Сарапий.

26-летний игрок житомирян был переведен из резервного списка в основной.

Читай также: Стало известно, кто попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи

Сарапий пока не дебютировал за сборную Украины, но ранее уже пребывал на скамейке запасных в двух поединках.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе Полесья 28 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Напомним, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 Украина в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии встретится со Швецией. Победитель этого противостояния в финале отбора во вторник, 31 марта, поборется за право сыграть на мировом первенстве с сильнейшим в паре Польша - Албания.

Ранее также была объявлена заявка сборной Швеции на плей-офф квалификации ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров сборная Швеции Максим Таловеров эдуард сарапий

Статьи по теме

Швеция огласила заявку на плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины Швеция огласила заявку на плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины
"Был немного в шоке": Бомбардир Динамо оценил свой дебютный вызов в сборную Украины "Был немного в шоке": Бомбардир Динамо оценил свой дебютный вызов в сборную Украины
Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026 Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026
Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 123:07
Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая
Игровые22:55
Украина уступила Словакии в квалификации ЧМ-2027 по гандболу
Лига конференций22:33
"Важная игра против чемпиона": Туран прокомментировал предстоящий матч против Леха
ЧМ-202621:58
Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины
Лига Чемпионов21:45
Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче
Европа21:32
Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции
Лига Чемпионов21:22
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Биатлон20:58
Украина выставит шесть биатлонисток на последний в сезоне спринт Кубка мира
Формула 120:33
Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды
Украина20:20
УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK