Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел вынужденную замену в заявке команды на плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вместо травмированного центрбека Сток Сити Максима Таловерова в национальную команду был вызван защитник Полесья Эдуард Сарапий.

26-летний игрок житомирян был переведен из резервного списка в основной.

Сарапий пока не дебютировал за сборную Украины, но ранее уже пребывал на скамейке запасных в двух поединках.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе Полесья 28 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Напомним, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 Украина в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии встретится со Швецией. Победитель этого противостояния в финале отбора во вторник, 31 марта, поборется за право сыграть на мировом первенстве с сильнейшим в паре Польша - Албания.

