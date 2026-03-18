Швеция огласила заявку на плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины

В список вызванных в национальную команду игроков попали 26 исполнителей.
Сегодня, 17:44       Автор: Игорь Мищук
Сборная Швеции / Getty Images

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер огласил заявку своей команды на предстоящий матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Украины.

Об этом сообщает Шведский футбольный союз.

В список игроков, которые будут готовиться к будущему поединку, попали 26 исполнителей. При этом вне заявки оказались травмированные нападающий Ливерпуля Александер Исак и вингер Тоттенхэма Деян Кулусевски.

Заявка сборной Швеции:

  • Вратари: Мелькер Эльборг (Сандерленд), Кристофер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист (Комо).
  • Защитники: Габриэль Гудмундссон (Лидс), Исаак Хин (Аталанта), Герман Йоханссон (Даллас), Виктор Линделеф (Астон Вилла), Густаф Лагербильке (Брага), Карл Старфельт (Сельта), Эллиот Струд (Мьельбю), Даниэль Свенссон (Боруссия Дортмунд).
  • Полузащитники и нападающие: Таа Али (Мальме), Ясин Айяри (Брайтон), Руни Бардагжи (Барселона), Лукас Бергваль (Тоттенхэм), Энтони Эланга (Ньюкасл), Виктор Дьекереш (Арсенал), Йеспер Карлстрем (Удинезе), Хуго Ларссон (Айнтрахт Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон (Брюгге), Беньямин Нюгрен (Селтик), Эрик Смит (Санкт-Паули), Маттиас Сванберг (Вольфсбург), Бесфорт Зенели (Юнион Сент-Жилуаз), Виллиот Сведберг (Сельта).

Напомним, что полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии. Победитель этого поединка в финале отбора во вторник, 31 марта, сыграет с сильнейшим в паре Польша - Албания за право выступить на мировом первенстве.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров также огласил заявку команды на мартовские матчи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

