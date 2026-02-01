iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу

Чиро Иммобиле перешел в Париж.
Сегодня, 18:42       Автор: Андрей Безуглый
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

ФК Париж объявил о переходе Чиро Иммобиле.

35-летний итальянский форвард покинул Болонью и присоединился к французскому клубу.

В Италии за полсезона Иммобиле провел девять матчей, однако не отличился результативными действиями.

Сумма трансфера, а также детали контракта форварда неизвестны.

Ранее также экс-звезда АПЛ разорвал контракт с клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

Статьи по теме

Легенда Серии A переедет в чемпионат Франции Легенда Серии A переедет в чемпионат Франции
Болонья вернула в Италию легенду Серии A Болонья вернула в Италию легенду Серии A
Иммобиле разорвал контракт со своим клубом Иммобиле разорвал контракт со своим клубом
Лучший бомбардир в истории Лацио вернется в Италию Лучший бомбардир в истории Лацио вернется в Италию

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Украина21:15
Суперлига: Кривбасс победил Ровно, Киев-Баскет дожал Нико-Баскет, два поединка не состоялись
Европа20:57
Интер уверенно обыграл Кремонезе
Европа20:30
Манчестер Сити потерял победу над Тоттенхэмом
Европа19:57
Зинченко официально сменил клуб
Европа19:28
Середняк Бундеслиги уволил нефартового тренера
Другие страны19:28
Бензема может сменить один садовский гранд на другой
Теннис18:50
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
Европа18:42
Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу
Теннис18:29
Алькарас побил рекорд Надаля
Европа18:08
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK