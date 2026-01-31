iSport.ua
Легенда Серии A переедет в чемпионат Франции

Неожиданный поворот в биографии бомбардира.
Сегодня, 12:42       Автор: Антон Федорцив
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Форвард Болоньи Чиро Иммобиле покинет итальянскую Серию A. Опытный нападающий присоединится к французскому Парижу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Клубы договорились о полноценном трансфере. Иммобиле согласовал условия личного контракта. Договор стороны подпишут после медосмотра итальянца.

В нынешнем сезоне Иммобиле провел 9 поединков во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. В Италию он вернулся прошлым летом из турецкой Суперлиги. Всего в Серии A форвард сыграл 359 матчей (201 гол).

К слову, украинец Руслан Малиновский не спас Дженоа от поражения римскому Лацио в чемпионате Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья париж Чиро Иммобиле

