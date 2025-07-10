Болонья вернула в Италию легенду Серии A

Чемпион Европы-2020 снова будет играть на родине.

Итальянская Болонья усилилась опытным бомбардиром. Обладатель Кубка Италии подписал форварда Чиро Иммобиле, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран пополнил ряды "россоблу" на правах свободного агента. Иммобиле ранее покинул стамбульский Бешикташ. С Болонью он заключил 1-летний контракт с опцией пролонгации еще на сезон.

В прошедшей кампании Иммобиле провел 41 матч во всех турнирах (19 голов). Ранее форвард выступал за римский Лацио, Торино, испанскую Севилью, Боруссию из Дортмунда и другие команды. Он 4 раза становился лучшим голеадором Серии A.

Тем временем флорентийская Фиорентина закрыла переход нападающего Эдина Джеко.

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