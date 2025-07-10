Фиорентина подписала 39-летнего нападающего

Фиорентина объявила о трансфере Эдина Джеко.

39-летний босниец перешел в итальянский клуб свободным агентом, подписав контракт на один сезон.

Напомним, что предыдущий сезон Джеко провел в Фенербахче, где в 35-ти матчах отличился 14-ю голами.

В Серии А Эдин также уже играл, представляя в разное время Интер и Рому.

Также ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании нападающего.

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