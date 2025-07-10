Манчестер Юнайтед объявил о подписании нападающего

Манчестер Юнайтед официально представил Энцо Кана-Бийика.

18-летний нападающий перешел к манкунианцам свободным агентом, подписав контракт до 2030 года.

Прошлый сезон Кана-Бийик провел в Гавре U-18, где в 18 матчах забил девять голов. Также дважды вызывался в первую команду, но так и не сыграл ни минуты.

Сразу после подписания контракта игрока отправили в аренду в Лозанну, которая также принадлежит INEOS.

Ранее также сообщалось, что трансфер Дьекереша в Арсенал под угрозой срыва.

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