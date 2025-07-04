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Футбол

Иммобиле разорвал контракт со своим клубом

35-летний итальянец стал свободным агентом.
Сегодня, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Чиро Иммобиле разорвал контракт с Бешикташем.

Об этом сообщила пресс-служба клуба, контракт был разорван по обоюдному согласию.

В этом случае Бешикташ также должен будет выплатить футболисту компенсацию в размере 2,5 млн евро.

Напомним, что Иммобиле присоединился к турецкому гранду прошлым летом за 3 млн евро. Он  провел 41 матч и забил 19 голов.

Ранее также сообщалось, что экс-игроку Арсеналу выдвинули серьезное обвинение.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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