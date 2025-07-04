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Футбол

Экс-полузащитнику Арсенала предъявили обвинение в изнасиловании

У Томаса Парти возникли проблемы с законом через несколько дней после окончания контракта.
Сегодня, 16:58       Автор: Василий Медвидь
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Бывший полузащитник Арсенала Томас Парти получил обвинение в насилии. Об этом сообщила Королевская прокуратура Великобритании.

В пресс-релизе говорится, что Парти обвиняют в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия.

События, из-за которых у Томаса возникли проблемы с законом, происходили в период 2021-2022 годов.

Отметим, что контракт 32-летнего ганца с «канонирами» истек всего 4 дня назад.

Напомним, ранее Арсенал расторг контракт с еще одним игроком.

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