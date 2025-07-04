Арсенал неожиданно расторг контракт с одним из игроков

Такехиро Томиясу больше не сыграет за "канониров".

Лондонский Арсенал принял неожиданное решение в отношении одного из своих игроков.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» досрочно расторгли контракт с Такехиро Томиясу. Японец имел действующий договор до конца сезона, который клуб мог автоматически продлить еще на год.

Стороны достигли соглашения о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Вскоре Томиясу получит статус свободного агента.

Сейчас Такехиро восстанавливается после травмы колена. Он сможет вернуться в игру в конце этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал может подписать еще одного игрока Челси.

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