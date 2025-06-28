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Футбол

Лучший бомбардир в истории Лацио вернется в Италию

Чиро Иммобиле подпишет контракт с Болоньей.
Сегодня, 12:15       Автор: Андрей Безуглый
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images

Нападающий Бешикташа Чиро Иммобиле готовится вернуться на родину, пишет Джанлука Ди Марцио.

Болонья почти завершила переговоры с турецким клубом касательно трансфера 35-летнего форварда.

В прошлом сезоне форвард покинул Лацио, присоединившись к Бешикташу. В 41 матче Иммобиле отличился 15-ю голами, став лучшим бомбардиром клуба.

Также итальянец являются лучшим бомбардиром в истории Лацио, забив за римский клуб 207 голов.

С Болоньей форвард подпишет однолетнее соглашение с опцией продления еще на сезон.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче также работает над трансфером форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чиро Иммобиле

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