Фенербахче сделал официальное предложение по одноклубнику Роналду
Фенербахче работает над трансфером Джона Дюрана, утверждает Фабрицио Романо.
Ранее уже сообщалось, что турецкий гранд с подачи Жозе Моуринью интересовался колумбийским форвардом.
Сейчас же Фенербхаче сделал первый шаг по трансферу игрока, который испытывает серьезные проблемы в Саудовской Аравии.
Напомним, что зимой Дюран перешел из Астон Виллы в Ан-Наср за 77 млн евро, однако в новой стране у колумбийца не задалось и он уже хочет вернуться в Европу.
Саудовский клуб готов отправить игрока в аренду, Фенербахче, вероятно, нацелен на полноценный трансфер. Спортивный директор турков сейчас находится в Колумбии, где пытается убедить Дюрана перейти к ним.
Ранее также сообщалось, что клуб МЛС разорвал контракт со своим форвардом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!