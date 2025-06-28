Фенербахче сделал официальное предложение по одноклубнику Роналду

Фенербахче работает над трансфером Джона Дюрана, утверждает Фабрицио Романо.

Ранее уже сообщалось, что турецкий гранд с подачи Жозе Моуринью интересовался колумбийским форвардом.

Сейчас же Фенербхаче сделал первый шаг по трансферу игрока, который испытывает серьезные проблемы в Саудовской Аравии.

Напомним, что зимой Дюран перешел из Астон Виллы в Ан-Наср за 77 млн евро, однако в новой стране у колумбийца не задалось и он уже хочет вернуться в Европу.

Саудовский клуб готов отправить игрока в аренду, Фенербахче, вероятно, нацелен на полноценный трансфер. Спортивный директор турков сейчас находится в Колумбии, где пытается убедить Дюрана перейти к ним.

Ранее также сообщалось, что клуб МЛС разорвал контракт со своим форвардом.

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