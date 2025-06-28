Клуб МЛС попрощался с лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
Лос-Анджелес после вылета из Клубного чемпионата мира-2025 объявил, что в ближайшее время команду покинет нападающий Оливье Жиру.
Как сообщает официальный сайт клуба МЛС, "черно-золотые" и 38-летний французский форвард договорились о разрыве контракт по обоюдному согласию.
Merci, Olivier.— LAFC (@LAFC) June 27, 2025
📰 LAFC and Olivier Giroud have reached a mutual decision to part ways.
Giroud's final match with LAFC will be this Sunday, June 29, when the Black & Gold take on Vancouver at @BMOStadium at 6:30 pm PT.
Последний матч в составе Лос-Анджелеса игрок проведет в рамках регулярного чемпионата МЛС против Ванкувера в ночь на понедельник, 30 июня.
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Ожидается, что лучший бомбардир в истории сборной Франции вернется на родину, где еще год отыграет в составе Лилля.
Жиру присоединился к Лос-Анджелесу летом прошлого года и провел в составе команды 37 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Лос-Анджелес выступал на Клубном чемпионате мира и занял последнее место в своей группе, набрав только один балл в трех поединках.
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