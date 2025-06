Клуб МЛС попрощался с лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Лос-Анджелес после вылета из Клубного чемпионата мира-2025 объявил, что в ближайшее время команду покинет нападающий Оливье Жиру.

Как сообщает официальный сайт клуба МЛС, "черно-золотые" и 38-летний французский форвард договорились о разрыве контракт по обоюдному согласию.

Merci, Olivier.



📰 LAFC and Olivier Giroud have reached a mutual decision to part ways.



Giroud's final match with LAFC will be this Sunday, June 29, when the Black & Gold take on Vancouver at @BMOStadium at 6:30 pm PT.