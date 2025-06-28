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Футбол

Клуб МЛС попрощался с лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Лос-Анджелес и Оливье Жиру договорились о прекращении сотрудничества.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Лос-Анджелес после вылета из Клубного чемпионата мира-2025 объявил, что в ближайшее время команду покинет нападающий Оливье Жиру.

Как сообщает официальный сайт клуба МЛС, "черно-золотые" и 38-летний французский форвард договорились о разрыве контракт по обоюдному согласию.

Последний матч в составе Лос-Анджелеса игрок проведет в рамках регулярного чемпионата МЛС против Ванкувера в ночь на понедельник, 30 июня.

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Ожидается, что лучший бомбардир в истории сборной Франции вернется на родину, где еще год отыграет в составе Лилля.

Жиру присоединился к Лос-Анджелесу летом прошлого года и провел в составе команды 37 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Лос-Анджелес выступал на Клубном чемпионате мира и занял последнее место в своей группе, набрав только один балл в трех поединках.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей КЧМ-2025.

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