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Футбол

Рекордсмен сборной Франции вернется на родину

Оливье Жиру станет игроком Лилля.
Сегодня, 13:29       Автор: Василий Медвидь

Нападающий Лос-Анджелес ФК Оливье Жиру решил вернуться во Францию.

Как сообщает Фабрицио Романо, Оливье станет игроком местного Лилля. Трансфер находится на финальной стадии согласования.

«Догам» не придется платить за переход Жиру. Детали личного контракта неизвестны.

В составе Лос-Анджелеса форвард провел 18 матчей, забив 3 мяча и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Поль Погба также станет игроком одного из французских клубов.

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