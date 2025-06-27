Назван клуб, в котором Погба продолжит карьеру

Полузащитник Поль Погба будет выступать во Франции.

Как сообщил Фабрицио Романо в Twitter, футболист уже прибыл в Монако для прохождения медосмотра.

Затем 32-летний Погба подпишет контракт с клубом, который будет рассчитан до июня 2027 года.

Погба отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и доступен как свободный агент. Последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром.

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